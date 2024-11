Lazio - Cagliari, dove vedere il match in tv e streaming

Il successo ottenuto a Como è già in archivio, la Lazio è pronta a tornare subito in campo in vista della sfida col Cagliari. I biancocelesti lunedì 4 novembre ospiteranno all’Olimpico i rossoblù, il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. La gara, valida per l’undicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

