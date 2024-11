Lazio - Cagliari, l'Aia ferma Ayroldi: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Aia ha deciso di fermare Giovanni Ayroldi dopo la sfida tra Lazio e Cagliari vinta dalla squadra di Baroni per 2-1 con le reti di Dia e Zaccagni. Sulla decisione ha inciso in modo importante la direzione di gara del fischietto di Molfetta che quindi non scenderà in campo nella prossima giornata di Serie A ma non sarà presente, come accaduto in altre occasioni, neanche in Serie B né come arbitro di campo né al Var. Con molta probabilità l'arbitro tornerà dopo la sosta per le nazionali.