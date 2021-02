Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: Inzaghi punta al recupero di Caicedo e Cataldi

Mancano ancora quattro giorni alla sfida di campionato della Lazio che all'Olimpico ospiterà il Cagliari di mister Di Francesco nella gara in programma domenica alle 20:45, In casa biancoceleste mister Inzaghi potrà contare quasi su tutto il gruppo al completo: out per ora solo Strakosha, problema al ginocchio, Cataldi e Caciedo anche se gli ultimi due dovrebbero riaggregarsi al gruppo. Nei sardi invece Di Francesco recupera Nandez ma ha ancora ai box Deiola e Duncan.

Probabili Formazioni:

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

