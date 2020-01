Lazio, Cagni: "Derby? La Roma non ha rabbia, la squadra di Inzaghi sì"

ROMA - LAZIO, CAGNI - Ora il derby. Sia la Lazio che la Roma hanno salutato la Coppa Italia, adesso è il momento dello scontro diretto in campionato. L'ex allenatore Gigi Cagni ha paragonato il momento dei giallorossi con le qualità della squadra di Inzaghi: "La Roma non ha continuità. Fonseca mi piace da pazzi. Con la Juventus ci sta a perdere, ma era una squadra senza cattiveria, non aveva la rabbia interiore. Questo mi ha stupito. È difficile arrivare a certi livelli se non ce l'hai. La Lazio ce l'ha".

