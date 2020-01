Roma, lesione del menisco per Diawara: salta il derby

La Roma arriva al derby con un'altra defezione in rosa. Dopo Zaniolo, anche Diawara è finito ko. Il centrocampista ha lasciato il campo nella gara disputata in Coppa Italia con la Juventus, oggi ha effettuato gli esami previsti per verificare l'entità dell'infortunio. Questi ultimi avrebbero evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Ancora non c'è alcun comunicato ufficiale, ma se tutto dovesse essere confermato Diawara potrebbe averne per almeno due mesi e mezzo. Non ci sarà, dunque, nella stracittadina di domenica.