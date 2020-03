Lazio, Caicedo ha segnato più dei cannonieri di 7 squadre di Serie A: i numeri

Uno degli attacchi più belli e prolifici d'Europa. La Lazio affascina ed emoziona quando scende in campo, lo dimostrano anche i numeri. Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato ed è in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. Il secondo cannoniere della squadra, Felipe Caicedo, pur non giocando sempre, ha segnato di più di molti altri capocannonieri delle squadre di Serie A. Con i suoi 8 centri il Panterone ha messo a segno più reti di Orsolini (cannoniere Bologna con 7 gol), Balotelli (Brescia, 5), Chiesa - Vlahovic (Fiorentina, 6), Criscito - Pandev (Genoa, 7), Rebic (Milan, 6), De Paul - Okaka (Udinese, 5) e Pazzini (Verona, 4). Inoltre i gol di Caicedo sono gli stessi di Mancosu e Cornelius, i cannonieri delle loro rispettive squadre (Lecce e Parma). Insomma, la Lazio quest'anno trova fin troppo facilmente la via del gol, e i numeri che lo testimoniano sono sbalorditivi.