Lazio, Caicedo risponde a Ronaldo: anche le 'wags' festeggiano sui social - FT

A Cristiano Ronaldo risponde Felipe Caicedo. E la Lazio ottiene un punto prezioso, soprattutto per il morale dopo giorni complicati legati ai tamponi per il Covid-19. Nei minuti immediatamente seguenti al triplice fischio dell'arbitro Massa, i calciatori hanno festeggiato, sia in campo che sui social. All'esultanza dei componenti della squadra, si aggiungono quelle delle cosiddette 'wags'. Oltre al messaggi della moglie di Simone Inzaghi e a quello di lady Caicedo, fanno parte di questa speciale serie di festeggiamenti i post di Jessica Immobile e di Patric, la moglie di Luis Alberto. La prima ha scritto su Instagram: "Ma di cosa parliamo. Grande Caicedo". La spagnola ha dedicato prima un post al marito: "Piano piano, papi", per poi fare i complimenti all'intera squadra: "Grande Lazio".

