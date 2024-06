Lazio, Calamai: "Lotito e Tudor devono trovare un punto d'incontro". E su Allegri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Falsini

Sono giorni di riflessione e di attesa in casa Lazio soprattutto per capire se Igor Tudor siederà sulla panchina biancoceleste anche nella prossima stagione. A dire la sua sul tema Luca Calamai ai microfoni di TMW Radio: "L'errore più grave sarebbe partire con un allenatore che non si vuole. Si chiariscano, trovino un punto d'incontro. Credo che Lotito e Tudor non accettano facilmente compromessi. La Lazio ha fatto un timido tentativo per Palladino, quindi questo fa capire la situazione".

"Allegri? Sarebbe incredibile se prendesse un tecnico da 8-9 milioni all'anno, si sarebbe capovolto il mondo. Non so se il futuro di Allegri possa essere la Capitale. Ma non è nello stile del club fare un'operazione del genere. Allegri per ora sta a Livorno, nel suo attico, sta vivendo un momento di scarico dopo quanto accaduto in finale di Coppa Italia, perché quello non era lui. Si sta riprendendo dopo mesi stressanti. Io se fossi Allegri vedrei se c'è qualcosa oltre l'Italia. Qui è già visto come qualcosa di vecchio, dovrebbe aprirsi a una nuova esperienza all'estero".