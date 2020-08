Lazio Calcio a 8, ecco le nuove maglie firmate Ezeta - FOTO

Ezeta ha svelato le nuove divise della Lazio Calcio a 8. Il Creative Brand dei biancocelesti ha pubblicato sui propri canali social le immagini delle nuove maglie da gioco. "Spettacolari", "Fantastiche", "Poetiche" sono i primi commenti dei tifosi che hanno apprezzato e manifestato su Instagram tutto il loro gradimento. Il designer romano, ai microfoni di Radiosei, ha spiegato le scelte cromatiche delle divise: "La prima è una maglia classica, rispettosa della tradizione, abbiamo scelto una tonalità celeste che non si vedeva ormai da tempo. La secondo invece avrà uno stile più avvincente e alternativo che si ispira ai colori e al gemellaggio col West Ham. La maglia ha un forte richiamo 'British d'oltremanica".

Ezeta, ispirandosi al nuovo logo (ideato e disegnato sempre da lui), ha presentato così le divise per la nuova annata della Lazio Calcio a 8, che quest'anno disputerà ancora una stagione nella massima categoria di questo sport, in continua ascesa. Nell'anno del decimo anniversario i biancocelesti vogliono raggiungere risultati importanti, e lo faranno in grande stile, con i presupposti migliori per far sognare ancora i tifosi della Lazio.