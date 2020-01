Lazio, Calisti: "Bilancio non può non essere positivo, il voto è otto..."

Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è espresso sul momento della squadra di Simone Inzaghi, a cominciare proprio dai meriti dell'attuale allenatore della compagine biancoceleste: "E' da tre anni con la squadra e ha saputo amalgamare bene il gruppo. Ora c'è la forza e la consapevolezza delle proprie qualità e capacità. La differenza si è vista per esempio nella partita con il Cagliari. In passato ci si sarebbe accontentati del pareggio, invece quest'anno si vede che c'è qualcosa in più. Luis Alberto simbolo della stagione? Direi proprio di sì. Sarebbe facile citare Immobile ma lo spagnolo merita tanti elogi. Ha iniziato non alla grande ma poi ha preso per mano la squadra, è il faro del gioco, ha fatto fare un salto di qualità alla Lazio e determina con le sue giocate". Infine, un bilancio su questa prima parte della stagione: "Il bilancio non può che essere positivo e il voto è otto. Peraltro la squadra è riuscita a battere anche due volte la Juve e questo è un ulteriore merito. Ora servirebbero dei rinforzi per guardare in alto e non dietro. Adesso occorre ambire a qualcosa di veramente importante. Magari non tutti vogliono pronunciare la parola scudetto ma se vuoi essere ambizioso devi puntare ancora più in alto".

