Lazio, gli auguri speciali di Caicedo: “Ringrazio i tifosi per il sostegno” - FT

Felipe Caicedo, eroe silenzioso. Le ultime prestazioni, ma soprattutto il suo aspettare il proprio turno senza fare alcuna polemica, pronto a dare il contributo quando chiamato in causa, l’hanno fatto diventare un vero beniamino all’interno del popolo laziale. L’ecuadoriano, nei consueti auguri per l’arrivo dell’anno nuovo, ha dedicato alcune parole anche i sostenitori biancocelesti: “Vorrei ringraziare tutti i tifosi che sono stati con me senza esitazione e, soprattutto, la mia famiglia per il sostegno incondizionato”. In un post seguente, invece, l’attaccante ha pubblicato due momenti rappresentativi del suo 2019: il gol al derby e la Supercoppa.

Buon anno a tutti laziale pic.twitter.com/YjOGU3U53g — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 31, 2019

Quiero agradecer a todos los fans que estuvieron ahí sin dudar y sobre todo a mi familia el apoyo incondicional las amo .! Feliz año pic.twitter.com/olRK3iF7yy — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 31, 2019

