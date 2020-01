Lazio, benvenuto 2020: tutti i messaggi social di giocatori e ladies - FT

In tutte le parti del mondo si è festeggiato l’arrivo del nuovo anno, anche in casa Lazio. I giocatori, impegnati nella preparazione della gara del cinque gennaio contro il Brescia, sono rimasti nella Capitale nell’ultimo giorno del 2019, passando momenti di divertimento insieme a famiglia ed amici. Le ‘stories’ di Instagram hanno testimoniato come è stato passato l’arrivo del nuovo anno tra i biancoceleste. Bastos, per esempio, è stato raggiunto dalla famiglia al completo, mentre Cataldi e Lazzari sono stati in compagnia delle rispettive dolci metà, Elisa e Diletta. Capodanno ‘in love’ anche per il Tucu Correa, in posa insieme alla sua Desiré con l’albero di Natale sullo sfondo. Ciro e Jessica Immobile hanno aspettato l’arrivo del 2020 in compagnia dei tre figli. Lo testimonia la foto condivisa con i propri followers di Instagram: “La nostra pazza famiglia vuole augurare a tutti un felice e pieno di salute 2020. Grazie 2019 per averci insegnato tante cose ma soprattutto per lo splendido regalo che ci hai fatto”. Chiudono questa speciale rassegna Luis Alberto, insieme alla sua Patricia, e Lucas Leiva, che si è immortalato con un bicchiere di spumante in mano.

