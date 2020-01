Lazio, il sondaggio sull’esultanza più bella del decennio: i risultati - VD

Dopo i risultati del sondaggio sul gol più bello del decennio, nell’ultimo giorno del 2019 la Lazio ha pubblicato anche il video dell’esultanza che ha ottenuto più preferenze da parte dei tifosi che hanno votato. La vincitrice si è rivelata essere, senza alcuna sorpresa, quella relativa al 26 maggio del 2013, quando i biancocelesti si imposero in finale di Coppa Italia sulla Roma grazie al gol di Lulic. Le immagini pubblicate partono dal 95esimo quando Ciani spazza via il pallone che si spegne in rimessa laterale, l’arbitro guarda il cronometro per poi fischiare tre volte indicando il centro del campo. Frammenti indimenticabili che, lo confermano i risultati del sondaggio, sono rimasti indelebili nella mente e nel cuore dei sostenitori capitolini.

