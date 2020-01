Europa League, i capocannonieri degli ultimi dieci anni: due sono laziali - VD

Con il termine del 2019, si conclude anche il decennio che parte dal 2010. In occasione di quest’evento, sui canali social della Uefa Europa League è stato pubblicato un video in cui vengono ricordati tutti i capocannonieri degli ultimi dieci anni, a partire da Oscar Cardozo, che siglò nove gol e si aggiudicò il titolo nella stagione 2009/2010. Segue, per due anni consecutivi Radamel Falcao, mentre nel 2012/13 l’ex Atletico Madrid ha dovuto cedere lo scettro a Libor Kozak, l’attaccante con un passato tra le fila della Lazio. Con otto reti riuscì a comandare la classifica dei marcatori di quell’edizione del torneo. Soriano, Alan, Romelu Lukaku, Aduriz, Dzeko, Giuliano e di nuovo Aduriz precedono un altro biancoceleste, Ciro Immobile, capocannoniere nella stagione 2017/18. Chiude Olivier Giroud. Di seguito, il video completo:

🙌 EVERY top scorer from the last decade! Your favourite?#UEL pic.twitter.com/lnMJdgi1m2 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 31, 2019

