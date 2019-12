Lazio, il bestnine 2019 de Lalaziomonoi.it: tra trionfi, esultanze e record

Non abbiamo voluto seguire l'onda. Troppo facile affidarsi a Instagram e far scegliere al social i migliori nove momenti dell'anno in base ai mi piace raccolti. Per questo 2019 abbiamo deciso di farlo noi e di crearlo inserendo i nove momenti che hanno contraddistinto dodici mesi d'oro per la Lazio di Simone Inzaghi. Proprio il mister biancoceleste non può che avere una delle caselle disponibili. L'allenatore è il protagonista della cavalcata che ha portato Lulic ad alzare sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana. Due autentiche imprese, visto che in Italia la Juventus, battuta in finale, negli ultimi anni ha lasciato le briciole alle rivali. I quattro successi storici a San Siro e soprattutto quello in campionato contro il Milan, che mancava da oltre 30anni. Questa Lazio è così sa andare oltre i propri limiti e fa segnare record su record. Non va poi dimenticata la magica rimonta con l'Atalanta con 20 minuti di fuoco che hanno portato le aquile a strappare un 3-3 inaspettato, dopo essere andati a riposo sotto per 3-0. Quella partita ha dato il via a una serie impressionante di risultati e vittorie consecutive che collocano Immobile e compagni al terzo posto in classifica. Non poteva mancare Felipe Caicedo che è stata la rivelazione di questo 2019 e con i suoi gol nel recupero ha fatto impazzire il popolo laziale. Ultimo, ma non per importanza, il derby dello scorso marzo assolutamente dominato e vinto per 3-0. Adesso si spera che il 2020 regali altre gioie e, perché no, che la bacheca possa continuare a riempirsi. L'entusiasmo è alle stelle, ora sta ai ragazzi di Inzaghi continuare a far sognare i propri tifosi.

