Lazio, Calisti: "Luis Alberto deve cambiare atteggiamento"

L'ex calciatore Ernesto Calisti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione legata al caso Luis Alberto e Vlahovic. In particolare sullo spagnolo ha dichiarato: "Sarri parla di equilibri e che la squadra non può supportare ora Luis Alberto e Milinkovic. Credo che debba capire il calciatore che deve fare dei movimenti diversi rispetto al passato. Io rinuncerei più agli equilibri per mettere dentro la qualità. A lungo andare giocherà nella Lazio, è solo questione di tempo. Dovrà cambiare atteggiamento. Vlahovic è forte, vorrebbe qualcosa in più dalla sua carriera e vedremo. Luis Alberto dovrà chiarire la sua posizione, credo che non sia solo una conseguenza tattica ma anche personale. Vlahovic non è facile, tenerlo non contento non è mai un bene".