Lazio, Calisti: “Rinnovo? Inzaghi fa bene ad aspettare. Spero che Correa...”

Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per fare il punto in casa biancoceleste. Tra corsa Champions e rinnovo di Inzaghi, queste le parole dell'ex calciatore: "Lazio-Genoa? Nonostante nel finale abbiamo un po’ tremato, ho visto una bellissima Lazio con tutti i giocatori motivati che avevano voglia di archiviare subito la pratica. Il risultato è anche un po’ bugiardo: si potevano fare più gol e chiuderla prima. Poi ci sono stati due minuti di follia. Bisogna usare la testa e imparare a temporeggiare. I biancocelesti hanno ridato forza a una squadra che non ne aveva più. Ci teniamo la vittoria importante visti anche i risultati di Napoli e Atalanta. Juventus? Quel 2-1 con l’Udinese mi lascia un po’ di sospetti. Non mi è piaciuto per niente il gol preso dell’Udinese nel finale. Sfogo di Marino? Me la prenderei più con i miei calciatori visti i due gol presi. Comunque l’atteggiamento della dirigenza della Juve è giusto rimarcarlo.

RUSH FINALE - "Ho notato che la Lazio ha anche un’ottima condizione fisica. Ho visto in Correa la giusta cattiveria agonistica che tanto gli si chiedeva, lui come tutta la squadra. Il mister ha chiesto di giocarle tutte come fossero finali. Speriamo che il Tucu continui così, perché è un calciatore che sposta gli equilibri. Gli hanno fatto bene le critiche".

RINNOVO INZAGHI - "Sappiamo che lui sta bene e vuole rimanere a Roma. Ma Simone fa bene ad aspettare. Lui vuole ragionare con la società sul futuro e vuole garanzie mercato. Vuole prima vedere dove arriverà la Lazio in campionato, e poi farsi valere per ciò che ha fatto in panchina. Lui è ambizioso e vuole qualcosa di più con la Lazio. Si aspetta qualcosa in più dal mercato per fare il salto di qualità definitivo".