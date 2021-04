Lazio, Calori: "Con lo Spezia conterà l'atteggiamento. Sulla corsa Champions..."

Alessandro Calori, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, parlando di Lazio e non solo: “Immobile alla fine di questo mini ciclo di partite si può dire che abbia fatto bene in Nazionale. Acerbi anche sta acquisendo sempre più esperienza, imparando da Bonucci e Chiellini, potrà essere un punto di riferimento anche in azzurro. Lotta Champions? Si naviga a vista soprattutto in questa stagione a causa del Covid, che condiziona le squadre. La Juve potenzialmente ha qualcosa in più delle altre, ma anche Lazio, Roma, Napoli e Atalanta si giocheranno fino alla fine il posto per la Champions “.

LAZIO – SPEZIA - “I liguri hanno un'identità precisa, giocano molto bene in avanti e lasciano spazio dietro la difesa, ma costruiscono con personalità un gioco corale. La Lazio dovrà avere l'atteggiamento giusto, e sfruttare i momenti cercando di colpire i bianconeri quando avrà il possesso palla. Assenza di Luis Alberto? Lo spagnolo ha caratteristiche uniche, difficili se non impossibili da sostituire, Akpa-Akpro ha quantità, corsa ma anche esperienza e sa inserirsi. Pereira ha più qualità e sa sfruttare gli spazi. Giocare con il doppio mediano però può lasciare più spazio a Milinkovic, che diventerebbe la carta vincente di Inzaghi con le sue qualità fisiche e tecniche “.

Lazio, il programma degli impegni di aprile - FOTO

Pancaro: "Calcio italiano in crisi? Bisogna cambiare mentalità "

TORNA ALLA HOME PAGE