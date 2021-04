Pancaro: "Calcio italiano in crisi? Bisogna cambiare mentalità "

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l'ex difensore biancoceleste Beppe Pancaro ha parlato così: “Crisi del calcio italiano? Il problema principale riguarda il lavoro dei settori giovanili. Bisogna tornare a formare i giovani calciatori come si fanno negli altri paesi europei. In Italia si ricercano parametri nei giovani sbagliati, c'è un problema culturale, si è schiavi del risultato, e si cerca sempre di ottenerlo in maniera speculativa e non costruendo un gioco offensivo. In Europa poi si vede questa differenza con le altre squadre. In Italia inoltre gli allenatori che cercano alternative di gioco vengono condizionati mediaticamente al primo errore commesso. Un tecnico come Gasperini è riuscito a sfatare alcuni tabù del calcio italiano, stravolgendo delle regole. C'è molto da fare altrimenti si rischia nel futuro di essere superati anche da paesi come Francia, Belgio e Svizzera nel Ranking Uefa “.

