Calciomercato Lazio, nome nuovo per la fascia: piace Bastoni dello Spezia

Nome nuovo in casa Lazio per la fascia sinistra. Con l'addio di Lulic, la società biancoceleste potrebbe nel prossimo mercato investire per rinforzare la fascia di sinistra, con l'adattato Marusic e Fares al momento unici candidati ad occupare l'out mancino per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti starebbero monitorando la situazione di Simone Bastoni, esterno mancino 24enne autore di un'ottima stagione con lo Spezia. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 2022 con i liguri hanno subito un rallentamento a causa del cambio di proprietà, e il ds biancoceleste Tare avrebbe messo così nella propria lista il nome di Bastoni, trasformato dal tecnico spezzino Italiano in un esterno a tutta fascia. Domani Lazio e Spezia si affronteranno all'Olimpico, e chissà che Bastoni non sarà uno degli osservati speciali per il prossimo mercato biancoceleste.

