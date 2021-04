Cairo: "Non dimenticheremo Guerini, la Lazio mi ha fatto sentire a casa"

Era presente anche il patron del Torino Urbano Cairo ieri per l'ultimo saluto a Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio scomparso il 24 marzo a causa di un incidente stradale. Daniel aveva giocato proprio con i granata prima di tornare nella Capitale e il patron stesso ieri ha voluto presenziare in prima persona. Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "La commozione, il dolore, la partecipazione e il rispetto ci hanno unito tutti in chiesa, al di là dei colori e delle rivalità sportive. Ci sono stati aspetti toccanti che porterò sempre con me. La tragica scomparsa di Daniel mi ha portato a stare a stretto contatto con la sua famiglia, la mamma, il papà, lo zio, ho vissuto sulla mia pelle la loro disperazione. Ho apprezzato moltissimo anche tutto l'ambiente laziale che si è dimostrato appassionato e sensibile, mi sono sentito a casa. Questi tifosi, con in testa i gruppi ultras, mi hanno testimoniato rispetto e apprezzamento per la nostra partecipazione".

LOTITO - "Io sono arrivato in chiesa intorno alle 11:40, quando Lotito ha saputo della mia presenza è venuto a cercarmi, mi ha salutato con calore e ci siamo abbracciati".

Lazio - Spezia, Inzaghi a caccia del record di Maestrelli e Eriksson

Lazio, le Asl possono fermare i nazionali? Ecco la risposta dell'esperto

TORNA ALLA HOME