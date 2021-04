Lazio - Spezia, Inzaghi a caccia del record di Maestrelli e Eriksson

LAZIO, IL RECORD DI INZAGHI - La Lazio riparte da dove aveva interrotto, dall'1-0 in trasferta sul campo dell'Udinese per riprendere la marcia in campionato. Domani, sabato alle 15, c'è la partita contro lo Spezia (clicca qui per sapere dove vedere la sfida), gara che i biancocelesti devono vincere per non perdere terreno sulle prime e per regalare a Inzaghi un altro record. Come riporta la rassegna di Radiosei, se la Lazio vincesse, per Simone sarebbe l'ottava vittoria interna consecutiva in questa Serie A, un filotto riuscito solo a Maestrelli nell'anno dello Scudetto ('73-'74) e a Eriksson nel '98-'99. Se oltre allo Spezia la Lazio riuscisse poi a battere all'Olimpico anche il Benevento il 18 aprile, allora arriverebbe a 9, come la stagione 1936-1937 e quella '49-'50. Insomma, stimoli ulteriori per fare bene e riprendere a vincere.

FORMELLO - Lazio, riecco i primi nazionali. Gestione per Immobile, out Luis Alberto

