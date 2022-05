Lazio, Camolese: "Cessione Milinkovic? Se partirà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Poco più di 24 ore e in casa Lazio calerà il sipario anche su questa stagione. La squadra di Maurizio Sarri ha vissuto un anno difficile, ricco di alti e bassi, ma domani sfiderà il Verona con la qualificazione europea già in tasca e l'obiettivo di chiudere al quinto posto. Proprio sull'annata dei biancocelesti ha detto la sua l'allenatore Giancarlo Camolese ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio ha un’ottima rosa, ma quest’anno ha cambiato molti principi di gioco. Sarri ha portato le sue idee, diverse da quelle degli ultimi anni. Molti giocatori hanno cambiato ruolo e consegne, ma nonostante questo l’obiettivo è stato centrato. Adesso ha certezze in più, ora se la società ascolterà l’allenatore verranno apportati correttivi che consentiranno alla Lazio di rimanere ai vertici".

MILINKOVIC - "Penso che tutte le squadre adesso debbano fare i conti col bilancio. Qualcuna dovrà rinunciare a giocatori importanti. Se partirà, sono convinto che la Lazio avrà già pensato a come sostituirlo. Negli ultimi anni i biancocelesti hanno fatto bene sul mercato. Se dovranno fare un sacrificio, sono sicuro che lo rimpiazzeranno al meglio".