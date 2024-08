Lazio, campagna abbonamenti: il dato aggiornato dopo la riapertura

TUTTOmercatoWEB.com

Non è finita la campagna abbonamenti per la Lazio, in occasione della sfida col Venezia la società ha annunciato la riapertura per consentire a chi non l'avesse ancora fatto di sottoscrivere le tessere ampliando anche la disponibilità in Curva Nord e in Curva Maestrelli. Il via alla seconda fase di vendita è stato dato alle 12 di oggi, martedì 20 agosto, e sarà possibile acquistare l'abbonamento fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto. Come reso noto dal club attraverso i canali ufficiali, è stata superata quota 27.000 con i 300 posti messi a disposizione in Curva Nord andati esauriti.

20/08

