Lazio, Cancellieri e il simpatico siparietto in Nazionale: sfida a tre - VIDEO

Matteo Cancellieri è pronto per una nuova sfida. Per l'esterno d'attacco della Lazio pochi giorni fa è arrivata una chiamata importante, quella del ct Roberto Mancini. Le sue prestazioni in biancoceleste hanno convinto e trovato conferme e ora è finito nel gruppo dell'Italia che domani affronterà l'Inghilterra a San Siro. Cancellieri prima della partenza ha lavorato sodo sotto il sole di Coverciano insieme anche ai suoi compagni di squadra targata Lazio. Si tratta di Ciro Immobile e Provedel, ma non è tutto perché Matteo sembra essersi integrato a pieno nel gruppo azzurro. Come testimoniato dal video pubblicato su Instagram dalla Nazionale italiana, Mazzocchi, il biancoceleste e Grifo si sono sfidati in una challenge molto particolare e che richiede tanta attenzione. Precisione, tocco e sospiro, no non si sta parlando di qualche prodezza in mezzo al campo, bensì di tre bottigliette, un bicchiere e dell'acqua. I tre giocatori devono riuscire a non far traboccare la goccia dal bicchiere quasi pieno e che quasi straborda. L'esito della sfida? Cancellieri ha perso sul finale, ma chissà che domani non possa riscattarsi in campo. "Non ci credo. - tuona - Pensavo di avercela fatta!". A fine articolo il video.