Lazio, Canigiani: "A breve l'apertura del nuovo negozio in centro. E sui 120 anni..."

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Siamo agli sgoccioli per l'apertura del nuovo negozio in centro. Stiamo effettuando gli ultimi sopralluoghi, quindi a breve sarà aperto al pubblico. Per i 120 anni della Lazio, stiamo riflettendo su come potremo identificare al meglio questo anno che è molto importante. Sicuramente ci saranno alcune iniziative, ma essendo i 120 anni ci sarà qualcosa in più. Ma prima del 9 gennaio ci saranno altri appuntamenti, tra cui la Supercoppa".

SUPERCOPPA ITALIANA: "La partita si giocherà il 22 ore 17.45, orario italiano, ed è tutto pronto. Siamo in attesa di capire come avverrà la vendita dei biglietti".

SASSUOLO - LAZIO: "Contro il Sassuolo ancora non abbiamo i dati dei biglietti venduti, perché ce li offre la squadra ospitante, ma sono sicuro che ci saranno tantissimi tifosi a sostenere la Lazio a Reggio Emilia".