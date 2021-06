Lazio, Canigiani: "I primi di luglio sveleremo la nuova maglia"

Iniziano i preparativi per la prossima stagione in casa Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio il responsabile marketing Marco Canigiani ha anticipato quando verranno svelate le nuove maglie biancocelesti, dando anche informazioni sui Summer Camp e sulla possibilità di tornare allo stadio. Queste le sue parole.

SUMMER CAMP - "Le sezioni di Tagliacozzo sono già sold out, ci sono ancora disponibilità per Bolsena e Santo Stefano di Cadore. È un periodo particolare per tutti, su tante attività stiamo riscontrando difficoltà. Speriamo sia l’ultimo anno così e poi di ripartire".

NUOVE MAGLIE - "I primi di luglio sveleremo almeno la prima maglia ufficiale di questa stagione, una verrà svelata ad Auronzo di Cadore e la terza vedremo".

STADIO - "È ancora prematuro, l’apertura per gli Europei ci fa ben sperare ma al momento non ci sono disposizioni chiare. Gli Europei sono un bel test, aspettiamo la fine del torneo per avere indicazioni. Speriamo di ritrovare presto i nostri tifosi. I tifosi che hanno ancora il voucher della scorsa stagione potranno utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti la prossima stagione. Ci sarà una comunicazione ufficiale per il prolungamento del voucher".