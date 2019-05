Lazio, Canigiani: “La coppa sarà anche ad Auronzo. Supercoppa a Riyad"

Il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole sul tour della Coppa Italia e qualche indiscrezione sulla Supercoppa italiana: “È iniziato stamattina in via Calderini il tour della Coppa Italia nei Lazio Style, poi per tutto il weekend sarà a Parco Leonardo e via via in tutti i punti vendita. Inoltre è disponibile sia la maglia ufficiale della finale che la maglia celebrativa, consiglio di affrettarsi per la maglia del 15 maggio perché sta andando a ruba. La coppa dovrebbe essere portata anche ad Auronzo, ci saranno sicuramente un paio di occasioni in cui sarà bello farla vedere”.

SUPERCOPPA: “Tra poco la Lega prenderà una decisione riguardo data e luogo della Supercoppa italiana. L'opzione principale è quella in Arabia Saudita a Riyad. Nel caso fosse così la data dell'incontro si troverà tra dicembre e gennaio, quest'anno ad esempio era stata a ridosso dell'ultima giornata del girone d'andata, prima delle vacanze. Nel caso in cui venga scelto di giocare in Italia, con tutta probabilità si disputerebbe ad agosto”.

