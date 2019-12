Lazio, Canigiani: "Per la Supercoppa stadio tutto esaurito"

Tutto sulla Supercoppa. Dopo l’incredibile rimonta contro il Cagliari la Lazio si prepara a salire sul volo che la porterà a Riad, dove domenica andrà in scena la sfida contro la Juventus. Intanto ieri sera è andata in scena anche la cena di Natale: “Una serata molto bella con tantissime persone e ospiti. C’era un clima molto positivo e non poteva essere diversamente visto il momento e l’ultima partita che ha dato una scossa di adrenalina a tutti”, le parole di Marco Canigiani a Lazio Style Radio 89.3. Il responsabile marketing biancoceleste ha toccato anche gli altri temi: “In Arabia Saudita lo stadio dovrebbe essere esaurito ci dicono gli organizzatori. Non è molto grande: ha circa 24mila spettatori, ma ci sarà una bella cornice di pubblico. Sarà una nuova avventura dopo quelle cinesi, speriamo di replicare l’esito della prima (contro l’Inter, ndr). Abbiamo poi un gennaio veramente intenso con tantissime partite. Quella dell’8 gennaio contro il Verona è stata spostata al 5 febbraio scombinando diversi programmi. Quello che era in programma non potrà essere fatto, ma ci saranno altri momenti per organizzare altre iniziative. Il negozio in centro? I riscontri sono molto positivi, c’è un flusso costante di turisti. Siamo soddisfatti e stiamo lavorando per ulteriori miglioramenti del punto vendite. Verranno fatti ulteriori interventi per renderlo ancora più attrattivo”.

