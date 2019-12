PAIDEIA - Lazio, Luis Alberto in Paideia per accertamenti all'adduttore - F&V

PAIDEIA, LAZIO - Accertamenti strumentali per Luis Alberto. Lo spagnolo si è presentato in Paideia per un controllo all’adduttore. Aveva accusato il fastidio muscolare a Cagliari poco prima del gol del momentaneo 1-1. Oggi pomeriggio potrebbe essere risparmiato per l’allenamento previsto a Formello alle ore 15. Non è comunque in dubbio per la Supercoppa di domenica.

VIDEO - L'ARRIVO DI LUIS ALBERTO IN PAIDEIA