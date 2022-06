Lazio, Canovi: "Milinkovic tra i più forti. Juve? Non può permetterselo"

Milinkovic alla Juventus? Il procuratore sportivo Dario Canovi si esprime sulle possibilità del trasferimento del Sergente in bianconero.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Milinkovic-Savic è uno dei temi maggiormente discussi in casa Lazio. Una sua cessione porterebbe nelle casse della Lazio soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato, ma significherebbe privarsi del migliore elemento della rosa. I tifosi sperano nella permanenza del loro "Sergente", nonostante i continui accostamenti incrociano le dita e sognano un altro anno insieme. Oltre a club del calibro di Manchester United, PSG e Real Madrid il centrocampista serbo è stato accostato anche alla Juventus, nonostante le parole di Lotito e Sarri che smentiscono ogni possibilità che Milinkovic resti in Italia. Se dovesse partire, dunque, Sergio dovrebbe andare all'estero e della stessa idea è anche il procuratore sportivo Dario Canovi, intervenuto ai microfoni di New Sound Level 90FM:

"Milinkovic Savic e Pogba alla Juventus? Milinkovic in questo momento è uno dei più forti in assoluto. Pogba non ha fatto cose strepitose ultimamente. Milinkovic ha fatto un’annata straordinaria, è bravo tecnicamente e ha un gran fisico. Ma non credo che la Juventus ci possa arrivare, ha grossi problemi economici, deve ancora pagare Vlahovic e Chiesa e sta cercando tutti parametri zero. Ha ricapitalizzato, ma vuol dire coprire i debiti, le disponibilità economiche mancano. In quest’anno di grandi mercati in Italia ce ne saranno pochi, forse solo il Milan visto che arriva il nuovo proprietario".