Lazio, caos ai tornelli della Curva Nord: la ricostruzione

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È ormai da diverso tempo che i tifosi biancocelesti si ritrovano a fare i conti con la difficoltà a entrare nel settore della Curva Nord, nello specifico nei settori 48/49. Il motivo? Gli ultimi tornelli proprio sotto allo stadio. Non si sa bene quale sia la causa, perché è stato chiesto diverse volte agli steward presenti che però non hanno saputo rispondere, ma la fila non riesce a scorrere, al contrario di quella dell’entrata adiacente.

Nello specifico a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Empoli la situazione è diventata esasperante. Erano circa le 14.20 quando la fila all’entrata 48/49 si è bloccata, con la mole di tifosi che continuava ad aumentare. In genere quando succede vengono aperte le porte laterali per far passare almeno donne e bambini, ma questa volta non è stato così. Si è assistito ad uno spettacolo davvero spiacevole: genitori disperati che imploravano gli steward di lasciar passare almeno i piccoli, un padre con in braccio un neonato di 8 mesi che non poteva mettersi in fila sotto al tettuccio a causa della folla, bimbi sull’orlo del pianto perché non avrebbero potuto assistere al volo di Olympia nonostante si fossero mossi per tempo.

La soluzione? Nessuna. O meglio, alle 14.50 è stata momentaneamente abilitata l’entrata 46/47 anche per i possessori del biglietto per l’altro ingresso, andando a sovraccaricare così gli unici tornelli funzionanti.

È una situazione che sta diventando intollerante per il tifoso laziale, che nonostante abbia pagato il biglietto o l’abbonamento in quel settore rischia di non riuscire a entrare per tempo per il fischio d’inizio nonostante il largo anticipo.