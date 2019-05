Lazio, Capanni: "Ho realizzato il sogno di una vita!" - FOTO

La Lazio perde a Torino, ma nella sconfitta c'è chi può comunque gioire. Luan Capanni, attaccante della Primavera di Bonacina, ha esordito con la prima squadra in Serie A. Una giornata che il ragazzo non scorderà mai: anche questa è un 26 maggio. Una data che, probabilmente, porta fortuna a chi indossa la maglia biancoceleste. Su Instagram Capanni ha esternato tutta la felicità del momento: "Il sogno di un ragazzo che ha iniziato a giocare a calcio a 5 anni si realizza. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e chi si è fidato di me veramente. Debutto in Serie A a 18 anni, un giorno che non dimenticherò mai!"

Pubblicato alle 0:35