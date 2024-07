Lazio, Caravello: "I nuovi acquisti hanno tutti una caratteristica in comune..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La stagione della Lazio è iniziata. La squadra guidata da Baroni è partita per il ritiro estivo e ha accolto diversi nuovi acquisti tra cui Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru e Nuno Tavares. Sul mercato dei biancocelesti ha detto la sua Danilo Caravello che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "I nuovi acquisti della Lazio hanno caratteristiche in comune: corsa, fisico, potenza. Tutte cose che sono state cercate per iniziare un nuovo ciclo. Certo, bisognerà aspettare e gli va data fiducia e tempo e non criticare al primo errore. La cosa buona è che in ritiro la squadra è già fatta all’85%.

Greenwood? Attendere e non rilanciare potrebbe essere una cosa tattica, ma potrebbe anche essere lo sforzo massimo per la Lazio. Alla fine conterà la scelta del calciatore che dovrà dire quale progetto spingere di più. E’ un giocatore in uscita senz’altro e non rimarrà al Manchester, ma siamo appena a metà luglio e c’è ancora un mese e mezzo di mercato…

Baroni si viene a giocare una carta importante nella Lazio e nonostante l’età è la prima volta che arriva a questi livelli. E’ un aziendalista che lavora con quello che gli mettono a disposizione e ha fatto molto bene".