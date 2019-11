Lazio, Caso: "Può competere con tutte. Champions? Serve crederci fino alla fine"

La Lazio agguanta il terzo posto e con quattro vittorie consecutive in campionato si rilancia prepotentemente in zona Champions. Per parlane ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l'ex tecnico e calciatore biancoceleste Mimmo Caso: "Non c'è da sorprendersi di questa Lazio. Da anni la squadra sta esprimendo un bel calcio ed è una realtà consolidata. Quando in campo ci sono i giocatori più importanti la Lazio può competere con chiunque. Certo, in questi anni ha sprecato occasioni importanti per arrivare ad obiettivi alla portata come la qualificazione Champions. Però è dipeso da loro. E in ogni caso non si può parlare di sorpresa adesso se si considera che in questi anni ha saputo vincere la Supercoppa battendo la Juve. Manca forse questa convinzione di credere fino in fondo in alcuni obiettivi fondamentali. C'è anche da dire che quando manca un giocatore come Luis Alberto o Correa o Immobile inevitabilmente un po' scende il livello. Il tasso tecnico diminuisce, non si può fare a meno dei big. E vale un po' per tutti. I giocatori importanti ti fanno vincere".

LUIS ALBERTO E I BIG - "Inzaghi fa esprimere al massimo lui, Milinkovic, Correa con un tema tattico che li esalta. L'unico appunto, vista la qualità della squadra, è non essere approdati in Champions. L'Atalanta per uomini e qualità tecniche è inferiore, però è arrivata all'obiettivo".

