Lazio, caso tamponi: i rischi che corre il club

Giornata che potrebbe essere decisiva quella di oggi per la Lazio. Il patron Claudio Lotito insieme ai medici Rodia e Pulcini e all'avvocato Gentile affronteranno infatti questa mattina il processo sulla questione tamponi. Ma in concreto cosa rischia la Lazio? Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei si va da un'ammenda e una penalizzazione. La richiesta della Procura potrebbe essere pesante in merito ad eventuali punti di penalizzazione. Il presidente biancoceleste rischia invece un'inibizione, tuttavia se Lotito con la sentenza odierna dovesse arrivare ad accumulare un anno di inibizione negli ultimi dieci anni, da regolamento sarebbe automaticamente estromesso dal Consiglio di Lega.

