Lazio, Cassano attacca Sarri: "Ha sempre qualcosa che non va"

Cassano commenta la giornata di campionato e non risparmia Sarri. L'ex attaccante, nel suo nuovo format portato avanti su Instagram, ha analizzato il pareggio dei biancocelesti contro l'Udinese non risparmiando l'allenatore che ha criticato le condizioni del manto erboso dell'Olimpico: "La Lazio non ha fatto una buona partita. Ha perso Immobile, diventa un casino perché è uno che fa gol. Sarri continua con le polemiche: sa giocando bene, sta facendo bene, ma il campo non va bene, Ha sempre qualcosa che non va". Non è la prima volta che Fantantonio si lascia andare a esternazioni poco leggere nei riguardi del Comandante.