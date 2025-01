Lazio, Castellanos a Dazn: "Derby gara unica, dobbiamo essere squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa in vista del derby della Capitale che andrà in scena tra poco allo stadio Olimpico. Poco prima della gara ecco il pensiero del Taty Castellanos ai microfoni di Dazn: "Sappiamo cos’è il derby per questa città. Dobbiamo fare una gara importante, ed è importante vincere per il popolo laziale. Distacco dalla Roma? Il Derby è una gara unica, che dobbiamo giocare in campo, i punti vanno bene ma bisogna vincere. Hummels? Il lavoro è lo stesso di sempre, Hummels è un calciatore forte ma l’importante è lavorare da squadra".