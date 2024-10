Lazio, Castellanos a Dazn: "Rimaniamo uniti! Como? Sarà difficile perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Como - Lazio, il Taty Castellanos è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la gara. Ecco le sue dichiarazioni: "Giocare con questa maglia è una responsabilità importante. Ora stiamo bene, ma dobbiamo rimanere uniti. Pedro? È diverso da Dia, ha tanta qualità, con entrambi mi trovo bene in attacco. Obiettivo personale? Dare sempre il massimo per la Lazio, stiamo giocando bene ma oggi è molto difficile. Il Como non sta facendo male".