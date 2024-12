Lazio, Castellanos è fondamentale per vincere: un dato lo conferma

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si prende tre punti sudatissimi a Lecce grazie alle reti di Castellanos su rigore e di Marusic sul finale. Il Taty si conferma una delle punte di diamante di un attacco che ieri ha fatto più fatica del solito, ma c'è una classifica che ribadisce quanto sia importante l'argentino per questa squadra. In casmpionato infatti, quando l'allenatore non lo ha schierato (o non lo ha potuto schierare), cioè solo in cinque gare dalla scorsa stagione, la Lazio ha vinto solo una volta.