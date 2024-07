Lazio, Castrovilli non perde tempo: in campo anche col giorno libero. E Zac...

AURONZO - Pomeriggio di riposo per tutti, tranne che per loro. Baroni ha concesso alla squadra qualche ora libera fino a domani mattina. Alcuni giocatori, però, si sono comunque presentati sul prato dello Zandegiacomo per un breve allenamento pomeridiano (attivazione e corsa intorno al campo). Nel gruppo c'era il nuovo arrivato Gaetano Castrovilli, che già sta mattina aveva svolto un lavoro atletico sul campo adiacente e si era mosso con il pallone. Insieme a lui presenti anche i due nazionali rientranti Zaccagni e Hysaj. Nella zona fisioterapia invece si sono visti Nuno Tavares, Mario Gila, Pedro, Cancellieri, Dele-Bashiru, Castellanos e Cataldi.