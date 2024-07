Lazio, Castrovilli sul numero di maglia: "L'ho scelto per due motivi"

Gaetano Castrovilli è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Lazo. Negli scorsi giorni l'arrivo ad Auronzo e i primi allenamenti con mister Baroni. Una rinascita dopo anni complicati per l'ex Fiorentina che, nell'intervista di presentazione a Lazio Style Channel, ha svelato il suo numero di maglia in biancoceleste: il 22. L'ha scelto per due motivi: "Per Kakà, ma soprattutto per mio figlio, è nato il 4 febbraio. 2+2=4. Sono innamorato dei bambini, essere genitore è un’emozione incredibile. Lo devo a mia moglie, lei e mio figlio mi hanno dato una grande forza dopo il secondo infortunio, è stato molto difficile. Grazie a loro sono riuscito a superare questo ostacolo che era gigantesco".