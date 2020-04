Lazio, Cataldi accetta la sfida di CR7. Milinkovic risponde: "Tu sei matto" - VD

In questo periodo di isolamento generale, stanno prendendo sempre più piede le sfide sui social. Le cosiddette challange. Ne abbiamo viste a bizzeffe in questi giorni, ma l'ultima la lancia direttamente il campione indiscusso del calcio moderno, Cristiano Ronaldo: chi fa più addominali in 45 secondi. L'impavido Danilo Cataldi non ci pensa due volte e, sul proprio profilo Instagram, pubblica il video della sua performance: "Ronaldo ha lanciato la sfida ma lui è disumano. Io ho fatto 107 addominali in 45 secondi. Ora voglio vedere come se la cavano Milinkovic, Bernardeschi e Acerbi". Questi i tre nomi indicati dal centrocampista della Lazio. Non tarda però ad arrivare l'intimorita risposta di Sergej: "Cucciolo, sei matto! Non li farò mai". A rincarare la dose ci pensa il Tucu Correa con un altro commento: "Ma hai lasciato le gambe a Formello?".