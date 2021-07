Lazio, Cavasin: "Milan e Atalanta dovranno temere i biancocelesti"

La Lazio vuole riprendersi la Champions League e per questo ha scelto di affidare la squadra a Maurizio Sarri. La corsa al quarto posto sarà avvincente perchè i biancocelesti dovranno battersi scuramente con Atalanta e Milan, qualificatesi tra le prime quattro nella scorsa stagione. Le squadre di Pioli e Gasperini partono un gradino sopra, ma per Alberto Cavasin, intervenuto a TMW Radio, la Lazio le può mettere in difficoltà: "Milan e Atalanta avvantaggiate rispetto alle altre? Sì, a meno che chi non ha cambiato riesca subito a trovare la marcia giusta e sfrutti il vantaggio di un allenatore nuovo. A livello di rose ancora non vedo grandi cambiamenti, nemmeno dei sistemi di gioco. Tranne forse la Lazio, non vedo grandi rischi. Credo che la mano di Sarri, però, si veda già molto bene. Per le altre non vedo problematiche".