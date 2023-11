Lazio-Celtic, dove vedere il match in tv e streaming

Non c’è tempo per rimuginare sulla sconfitta rimediata in campionato contro la Salernitana, la Lazio martedì dovrà affrontare il Celtic in Champions League. Servirà lucidità e concentrazione per cercare di portare a casa il risultato dal quale dipende la prosecuzione nella competizione, ricordando che in palio c’è la qualificazione agli ottavi. Il calcio d’inizio all’Olimpico, che si preannuncia caldissimo, sarà alle 18:45 e la sfida potrà essere seguita: in diretta tv su Sky Sport, nei canali dedicati, e Mediaset Infinity+ oppure in streaming tramite le app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity+ accedendovi da pc, smartphone e tablet.

