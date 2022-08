Lazio, che esordio per Cancellieri: cuore, grinta e velocità da veterano

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il match con il Bologna ha segnato per forza di cose l'esordio di molti dei nuovi acquisti della Lazio. Tra questi ha impressionato in positivo Matteo Cancellieri, arrivato dall'Hellas Verona. L'esterno classe 2002 ha fatto il suo ingresso in campo al minuto '83 al posto di Felipe Anderson. Pochi minuti in cui però ha fatto vedere di che pasta è fatto. Ha impressionato per dinamismo, corsa e grinta. Piazzatosi sulla fascia destra ha fato del filo da torcere ai dirimpettai rossoblu recuperando anche delle palle che sembravano perse. Ha inoltre mostrato di saper difendere benissimo la palla, aspetto che probabilmente ha migliorato durante la fase di preparazione in cui ha agito da vice Immobile. La sensazione però è che accentrandosi dalla destra può creare diversi problemi alle difese avversarie. D'altronde ha quella sfrontatezza tipica dei giovani talentuosi, quelli che non hanno paura di rischiare la giocata. Il futuro è suo e Sarri lo sa bene. Dovrà essere bravo a gestirlo, ma con questa personalità può tranquillamente reggere le pressioni della grande piazza.