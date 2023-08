Lazio, che fine ha fatto l'ex Minala? Ecco qual è il suo nuovo club

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La storia di Joseph Minala alla Lazio dopo le soddisfazioni iniziali con la Primavera con diversi titoli vinti non è stata poi così fortunata. Le polemiche e i dubbi sulla sua età hanno sicuramente inciso e condizionato il giocatore che ai tempi sembrava poter avere un potenziale davvero importante. Negli anni ha girovagato per l'Italia indossando le maglie di Latina, Bari, Salernitana, Lucchese e Olbia. Nel suo curriculum anche le esperienze in Cina al Qingdao Huanghai e in Lettonia col il Liepāja. Adesso ripartirà da Malta per l'esattezza dallo Sliema Wanderers FC. Di seguito il post di presentazione del nuovo club.