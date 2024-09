Lazio, che traguardo per Guendouzi e Castellanos! Toccata quota 50 presenze

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fischia Zufferli, inizia Lazio-Verona. Una partita speciale per i biancocelesti, che torna in campo dopo una lunga sosta per le Nazionali, una partita speciale per Marco Baroni, che sfida il suo passato, ma una partita speciale soprattutto per il Taty Castellanos e Matteo Guendouzi che scendendo in campo da titolari toccano quota 50 presenze con la maglia biancoceleste. Contando tutte le competizioni, quindi anche Coppa Italia, Supercoppa Italia e Champions League, a partite dalla scorsa stagione i due si sono confermati punti fermi di una squadra che a un anno di distanza punta ancora su di loro per raggiungere i propri obiettivi. Per l'argentino sono 39 di queste sono in Serie A, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League con 2.395' complessivi. Per quanto riguarda il francese, invece, quelle in campionato sono 36, 4 in Coppa Italia, 8 in Champions e 1 in Supercoppa Italia, per un totale di 3.536'.