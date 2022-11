Lazio, chi è Josh Doig del Verona: il terzino di "cuori" col vizio del gol

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei nomi papabili in casa Lazio per rinforzare la corsia sinistra è quello di Josh Doig dell'Hellas Verona. Il terzino sinistro scozzese nato ad Edimburgo sta ben figurando con i veneti e finora ha messo a segno 2 gol e ha confezionato 2 assist in 9 apparizioni in Serie A. Niente male per un classe 2002 all'esordio assoluto nel massimo campionato italiano. Nonostante la giovane età non si è fatto intimorire dal grande salto, anzi ha mostrato fin da subito le sue capacità.

CARATTERISTICHE - Terzino sinistro di ruolo, può giocare anche come esterno di centrocampo e come difensore centrale sia nella difesa a 4 che a 3. Il gioco aereo è uno dei suoi punti di forza, così come i contrasti. Riesce a dare il suo apporto anche in zona assist, nonostante sia maggiormente a suo agio nella fase difensiva.

CARRIERA - Cresciuto nel settore giovanile degli Hearts la cui traduzione significa appunto "cuori", sembra avere nel destino questo questo carisma che stona con l'aplomb di stampo britannico. Successivamente passa all'Hibernian dove fa il suo esordio nel calcio professionistico. Dopo il prestito al Queen's Park Football Club​​​​​​​ torna alla base e si mette in mostra in Scottish Premiership, attirando le attenzioni dell'Hellas Verona che lo acquista nell'estate 2022 per 3,6 milioni di euro.

