Lazio, ci ha lasciati Carlo Galli: il cordoglio della società biancoceleste

Una notizia dolorosa giunge in casa Lazio: in queste ore ci ha lasciati Carlo Galli, ex attaccante biancoceleste dal 1963 al 1965 e che ha portato l'aquila sul petto in 39 occasioni, segnando 4 reti. La società, tramite il seguente comunicato ufficiale, ha voluto esprimere il proprio dolore e stringersi alla famiglia.

"La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Galli, ex calciatore biancoceleste dal 1963 al 1965, e si unisce al dolore della famiglia".